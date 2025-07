Dans des propos relayés par Tennis.com après sa défaite en quatre sets contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de Wimbledon, Taylor Fritz a expliqué pour­quoi il est plus diffi­cile pour lui d’af­fronter l’Espagnol que Jannik Sinner.

« Je dirais que je me sentais assez à l’aise sur le court face à Jannik lorsque nous nous nous sommes affrontés à Turin. Je pense que Jannik a géné­ra­le­ment un service plus puis­sant, ce qui rend ses retours plus diffi­ciles à jouer. Pour moi, depuis le fond du court, j’ai mieux réussi à échanger et à jouer avec Jannik, car son jeu est un peu plus plat et donc un peu plus prévi­sible. Il est incroyable dans son jeu depuis la ligne de fond. Je pense que Carlos est un peu plus impré­vi­sible avec ses slices, ses montées au filet et ses amor­ties. Carlos a beau­coup de ressources. »