S’il croit en ses chances, Carlos Alcaraz s’est monté dithy­ram­bique envers Novak Djokovic avant de le defier en finale de Wimbledon ce dimanche.

« Ça donne une moti­va­tion supplé­men­taire. Ça rend la finale encore plus spéciale quand on la joue contre une légende de notre sport. Si je gagne, ce serait incroyable : non seule­ment de remporter Wimbledon, mais en plus contre Novak. Mais comme je dis toujours, si l’on veut être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Novak est l’un d’entre eux. Il n’a pas de point faible, il est vrai­ment complet. Il est incroyable. Il ne fait rien de faux sur le court. Physiquement, c’est une bête. Mentalement, c’est aussi une bête. Tout est incroyable chez lui », a déclaré le numéro 1 mondial en confé­rence de presse.

Quadruple tenant du titre, le Serbe n’a pour rappel plus perdu depuis 2013 sur le Centre Court !