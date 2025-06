Consultant pour TNT Sports et invité à dési­gner le favori de cette édition 2025 de Wimbledon, Mats Wilander n’a pas hésité long­temps sur l’iden­tité du joueur en question.

Pour l’an­cien numéro 1 mondial, le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, est le plus légi­time à sa succession.

« Je pense que le gazon est une surface parfaite pour Alcaraz. Tout d’abord, parce qu’il sait comment se déplacer, il sait comment glisser, il sait comment s’ar­rêter, il sait comment ne pas glisser si c’est ce qu’il veut, parce qu’il fait telle­ment de petits pas. Je pense donc qu’il n’y a pas de grande diffé­rence entre ses mouve­ments et ceux d’un court en terre battue ou même d’un court en dur. Je pense qu’il est le seul dans ce cas. Je pense que si l’on compare avec le grand Roger Federer, son mouve­ment n’était pas vrai­ment entravé non plus parce qu’il avait décidé de ne jamais glisser sur le gazon, en gros. Il était donc toujours en équi­libre. Je pense donc que c’est la première chose à faire. La deuxième chose, c’est que sur un court en herbe, les échanges sont moins réflé­chis d’une certaine manière parce que vous devez frapper un petit slice ici et que vous restez en vie dans les échanges. Et quand la balle s’élève, vous la frappez aussi fort que vous le pouvez. »