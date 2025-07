Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz a préféré positiver.

« Pour être honnête, c’est un senti­ment diffé­rent. L’an dernier, je me sentais vrai­ment mal après la finale. C’était très, très diffi­cile d’ac­cepter la défaite. Mais j’ai appris de ça. Là, je suis plus dans l’état d’es­prit d’ac­cepter ce qui vient de m’ar­river. OK, j’ai perdu une finale de Grand Chelem, mais je suis quand même fier d’être arrivé jusqu’à cette finale. Je veux me concen­trer sur le positif et oublier le négatif. Je veux me dire que j’ai joué une finale de Grand Chelem, et essayer d’ou­blier que je l’ai perdue. Il faut l’ac­cepter. Donc, là, je ne me sens pas si mal. Je garde le sourire car je suis recon­nais­sant d’avoir été en finale d’un Grand Chelem. »