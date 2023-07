Interrogé sur le fait qu’il avait été adopté par le public londo­nien, Carlos Alcaraz a expliqué qu’il méri­tait ce traitement.

« Je ne suis pas surpris, honnê­te­ment, parce que je connais mes capa­cités. Je sais de quoi je suis capable. J’ai travaillé très dur pour être dans la posi­tion qui est la mienne aujourd’hui. Savoir que je vais entrer dans l’his­toire, dans les livres, est quelque chose que je n’ou­blierai jamais. Lorsque j’ai frappé un retour de coup droit, je me suis souvenu du premier match que Roger Federer avait remporté sur ce court contre Sampras, en gagnant grâce à un passing de coup droit sur le retour. Je me suis dit que je voulais jouer ce retour sur chaque point. C’est fou de s’en souvenir et de vivre cette expérience »