Au cours d’une inter­view accordée à Marca lundi, au lende­main de sa magni­fique victoire en finale de Wimbledon contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a révélé avoir reçu un nombre incal­cu­lable de messages. Ceux envoyés par un certain Rafael Nadal ont parti­cu­liè­re­ment retenu son attention.

« Rafa m’a envoyé plusieurs messages. Il m’en a d’abord envoyé un pour me souhaiter bonne chance pour la finale et je lui en suis recon­nais­sant. Que quel­qu’un comme lui, une idole de mon enfance et qui l’est toujours, vous envoie de la force et de la chance pour le moment le plus impor­tant de votre vie, c’est quelque chose qu’il faut admirer. A la fin, il m’a dit : ‘féli­ci­ta­tions pour ta victoire. Profites‐en, car ces moments sont magiques et uniques’ », a expliqué le double lauréat en Grand Chelem.