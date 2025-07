Opposé à l’Allemand Jan Lennard Struff, contre qui il avait déjà livré un sacré duel en cinq sets à Wimbledon en 2022, Carlos Alcaraz a encore bien failli se faire emmener dans une cinquième manche de tous les dangers, ce vendredi au deuxième tour.

Finalement vain­queur, 6–1, 3–6, 6–3, 6–4, en 2h25 de jeu, l’Espagnol est notam­ment revenu, lors de l’in­ter­view d’après match, sur le fameux neuvième jeu du quatrième set où il a réussi à breaker quelques points après une volée presque toute faite manquée par son adver­saire sur balle de jeu.

« C’était un match vrai­ment stres­sant, j’ai dû me battre sur tous mes jeux de service. Il me mettait la pres­sion dès qu’il en avait l’oc­ca­sion et je suis très heureux d’avoir fait le break en fin de quatrième set. Je ne sais pas comment j’ai fait pour breaker car il a manqué une volée assez facile. Je courais sur toutes les balles en espé­rant le voir louper un coup. Je suis content mais, oui, je me demande encore comment il a fait pour manquer cette volée », a déclaré le double tenant du titre qui affron­tera Andrey Rublev pour une place en quarts de finale.