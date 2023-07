Alors qu’il a annulé sa parti­ci­pa­tion au tournoi exhi­bi­tion d’Hurlingham cette semaine et qu’il a été aperçu à l’en­traî­ne­ment ce dimanche avec un strap à la cuisse droite, une semaine après avoir ressenti une alerte physique lors de sa finale contre Alex de Minaur au Queen’s, Carlos Alcaraz s’est voulu rassu­rant en confé­rence de presse.

« Non, non, je me sens très bien. Je travaille cette semaine pour essayer de ne pas ressentir la même douleur qu’en finale du Queen’s. Pour l’ins­tant, je me sens bien physi­que­ment. Pour l’ins­tant, je me sens très bien physi­que­ment. Je me sens prêt à commencer Wimbledon », a assuré le numéro 1 mondial.

Il fera son entrée en lice mardi contre le Français Jérémy Chardy, qui dispu­tera poten­tiel­le­ment le dernier match de sa carrière.