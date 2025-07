Carlos Alcaraz est en train de bana­liser l’exceptionnel.

Qualifié pour sa troi­sième finale d’af­filée à Wimbledon après une victoire auto­ri­taire face à Taylor Fritz ce vendredi, 6–4, 5–7, 6–3, 7–6(6) en 2h50 de jeu, l’Espagnol n’a jamais semblé vrai­ment inquiet malgré deux balles de cinquième manche sauvées dans le jeu décisif.

Alors qu’il sera opposé au vain­queur de la deuxième demi‐finale à suivre entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, le double tenant du titre a forcé­ment été inter­rogé sur ce duel tant attendu.

« C’est l’un des matchs les plus exci­tants que l’on puisse avoir sur le circuit. Je suis un grand fan de tennis donc je vais regarder et appré­cier ce match. J’ai bien sûr encore beau­coup de choses à faire entre le passage devant la presse et la récu­pé­ra­tion mais je vais évidem­ment regarder ce duel avec beau­coup d’at­ten­tion et je vais certai­ne­ment prendre quelques notes main­te­nant que je sais que je dois affronter l’un des deux joueurs. »