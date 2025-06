Carlos Alcaraz a remporté 2,55 millions d’euros à Paris mais il n’est pas reparti avec la même somme après avoir payé les taxes liées à ce « travail ».

S’il réalise la même perfor­mance à Londres, on lui remettra un chèque de 3 millions et il quit­tera Londres avec une somme plus impor­tante qu’en France car la taxa­tion est moins impor­tante de l’autre côté de la manche.

De plus ce montant sera plus élevé qu’en 2024, puisque le All England Club a augmenté le prize money de 11%. Si l’on compare les prize money de tous les tour­nois du Grand Chelem, on se rend compte que Roland‐Garros est quand même un peu à la traine…

Open d’Australie : 3,5 millions de dollars soit 3,02 millions d’euros

Roland‐Garros : 2,55 millions d’euros

Wimbledon : 3 millions de livres ster­ling soit 3,5 millions d’euros

US Open (2024, annonce en attente pour 2025) : 3.6 millions de dollars soit 3,11 millions d’euros