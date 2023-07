Consultant pour plusieurs médias, Alex Corretja est en contact perma­nent avec le circuit. Il sait donc préci­sé­ment comment les joueurs se comportent en dehors du court. Concernant Novak Djokovic, son analyse qu’il a livré à nos confrères de Tennis365 pèse donc assez lourd et fait tomber certains clichés.

« Novak est profond, c’est quel­qu’un de très inté­res­sant et on apprend beau­coup quand il parle. Quand vous l’écoutez, il s’in­té­resse à tout pour s’amé­liorer en tant que joueur de tennis et en tant qu’être humain, en tant que père et en tant que fils. J’ai beau­coup de respect pour lui et je suis un grand fan. Les gens ne connaissent pas Novak et c’est pour­quoi ils ont une opinion de lui qui n’est pas toujours posi­tive. Ce qu’ils voient d’un joueur, ce sont les réac­tions qu’il a sur le court. C’est un homme humble et je pense qu’il serait bon qu’il donne des inter­views de temps en temps pour que les gens apprennent à mieux le connaître »