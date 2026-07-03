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Alex Corretja : « Novak Djokovic a le regard de celui qui est convaincu que c’est peut‐être la dernière grande oppor­tu­nité de sa carrière de remporter un 25e titre du Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de l’émis­sion « El Larguero », l’an­cien numéro 2 mondial Alex Corretja a insisté sur la déter­mi­na­tion de Novak Djokovic, toujours en quête à 39 ans d’un 25e titre du Grand Chelem. 

« On consi­dère ce que fait Djokovic comme une évidence, comme si c’était normal, alors que ce n’est pas le cas, c’est inhu­main. Je pense qu’il savait très bien que c’était cette semaine‐là, ces jours‐là, qu’il voulait être au meilleur de sa forme cette saison. Il est arrivé à Roland‐Garros à tâtons, sans vrai­ment avoir trouvé son rythme ; il a disputé quelques matchs, mais il n’était pas encore tout à fait là. En revanche, main­te­nant, on voit bien ici qu’il a le regard de celui qui est convaincu que c’est peut‐être prati­que­ment la dernière grande oppor­tu­nité de sa carrière de remporter un dernier Grand Chelem. Si les bles­sures le laissent tran­quille et qu’il n’a pas de contre­temps, on verra bien ce qui se passera, car Djokovic commence à montrer les crocs, et c’est dange­reux pour ses adversaires. »

Impressionnant contre Stefanos Tsitsipas, le Serbe affronte le Français Arthur Rinderknech (28e mondial) ce vendredi pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 12:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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