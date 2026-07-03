Lors de l’émission « El Larguero », l’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja a insisté sur la détermination de Novak Djokovic, toujours en quête à 39 ans d’un 25e titre du Grand Chelem.
« On considère ce que fait Djokovic comme une évidence, comme si c’était normal, alors que ce n’est pas le cas, c’est inhumain. Je pense qu’il savait très bien que c’était cette semaine‐là, ces jours‐là, qu’il voulait être au meilleur de sa forme cette saison. Il est arrivé à Roland‐Garros à tâtons, sans vraiment avoir trouvé son rythme ; il a disputé quelques matchs, mais il n’était pas encore tout à fait là. En revanche, maintenant, on voit bien ici qu’il a le regard de celui qui est convaincu que c’est peut‐être pratiquement la dernière grande opportunité de sa carrière de remporter un dernier Grand Chelem. Si les blessures le laissent tranquille et qu’il n’a pas de contretemps, on verra bien ce qui se passera, car Djokovic commence à montrer les crocs, et c’est dangereux pour ses adversaires. »
🇷🇸 🎾 @alexcorretja74, sobre el nivel de Djokovic en este #Wimbledon : « Puede ser la última gran oportunidad de su carrera… »— El Larguero (@ellarguero) July 2, 2026
❌ « ¿Sinner ? Perdió en Roland Garros de forma inesperada y desde entonces no había competido nada »
🫵 « Tiene que encontrar ese ritmo durante el torneo » pic.twitter.com/qoi1Vyvvqg
Impressionnant contre Stefanos Tsitsipas, le Serbe affronte le Français Arthur Rinderknech (28e mondial) ce vendredi pour une place en huitièmes de finale.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 12:16