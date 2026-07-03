Lors de l’émis­sion « El Larguero », l’an­cien numéro 2 mondial Alex Corretja a insisté sur la déter­mi­na­tion de Novak Djokovic, toujours en quête à 39 ans d’un 25e titre du Grand Chelem.

« On consi­dère ce que fait Djokovic comme une évidence, comme si c’était normal, alors que ce n’est pas le cas, c’est inhu­main. Je pense qu’il savait très bien que c’était cette semaine‐là, ces jours‐là, qu’il voulait être au meilleur de sa forme cette saison. Il est arrivé à Roland‐Garros à tâtons, sans vrai­ment avoir trouvé son rythme ; il a disputé quelques matchs, mais il n’était pas encore tout à fait là. En revanche, main­te­nant, on voit bien ici qu’il a le regard de celui qui est convaincu que c’est peut‐être prati­que­ment la dernière grande oppor­tu­nité de sa carrière de remporter un dernier Grand Chelem. Si les bles­sures le laissent tran­quille et qu’il n’a pas de contre­temps, on verra bien ce qui se passera, car Djokovic commence à montrer les crocs, et c’est dange­reux pour ses adversaires. »

🇷🇸 🎾 @alexcorretja74, sobre el nivel de Djokovic en este #Wimbledon : « Puede ser la última gran opor­tu­nidad de su carrera… »



❌ « ¿Sinner ? Perdió en Roland Garros de forma ines­pe­rada y desde entonces no había compe­tido nada »



🫵 « Tiene que encon­trar ese ritmo durante el torneo » pic.twitter.com/qoi1Vyvvqg — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2026

Impressionnant contre Stefanos Tsitsipas, le Serbe affronte le Français Arthur Rinderknech (28e mondial) ce vendredi pour une place en huitièmes de finale.