Invité à réagir au sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon, un peu plus d’un mois après avoir remporté Roland‐Garros, Alex Corretja, s’ex­pri­mant pour la télé­vi­sion espa­gnole, a expliqué pour­quoi sa victoire face à Jannik Sinner en demi‐finales du Grand Chelem pari­sien a été un véri­table déclic.

« Le fait de rester clame, c’est ce qui a le plus changé chez Carlos Alcaraz au cours des dernières semaines. Il y a un avant et un après sa demi‐finale de Roland Garros, lors­qu’il a battu Sinner après avoir été mené deux sets à un. Ce jour‐là, il a appris que c’est avec la souf­france et la force de l’es­prit qu’on gagnait des Grands Chelems. Lorsqu’il ne jouait pas son meilleur tennis, il pensait que ce n’était pas suffi­sant pour gagner le tournoi, mais il est en train de comprendre que sans jouer son meilleur tennis, il peut toujours se faufiler dans les finales de Grand Chelem et gagner. »