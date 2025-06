Pas souvent gâté par les tirages au sort lors des tour­nois du Grand Chelem, Alexandre Müller ne pas rentrer sur le cours pour affronter le Serbe en victime. Il sait qu’il possède de vrais armes et par le passé il a déjà posé des problèmes à des cadors sur le gazon londo­nien comme l’an dernier face à Medvedev (7−6, 6–7, 4–6, 5–7))

« C’est la troi­sième fois que je vais jouer sur le court central, ce n’est pas comme si c’était ma maison, mais un peu, glis­sait mali­cieu­se­ment le 41e mondial, samedi. C’est un être humain comme moi, je pense qu’il y a toujours une chance. J’espère que l’âge va commencer un peu à atta­quer son physique. C’est le plus grand joueur de l’his­toire et à Wimbledon, il a des stats incroyables. Je vais donner le meilleur de moi‐même, on verra bien » a explique le joueur trico­lore à nos confrères de l’Equipe.