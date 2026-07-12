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Alexander Zverev à Jannik Sinner, qui l’a battu pour la 10e fois d’af­filée : « Je ne t’ap­précie plus vraiment »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en quatre sets par Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6 [2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev a concédé une dixième défaite d’af­filée face à l’Italien. 

Un bilan qui commence à peser pour le dernier vain­queur de Roland‐Garros, qui a tenté de garder le sourire lors de la céré­monie de remise des prix à Londres. 

« Jannik, je ne t’ap­précie plus vrai­ment. J’ai perdu contre toi neuf fois d’affilée (10 en réalité, ndlr). Félicitations à Jannik. Il a démontré une fois de plus pour­quoi il est le meilleur joueur du monde. C’était génial de partager le Court Central avec toi pendant ce week‐end de finale. C’est un immense honneur d’être ici. Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu, mais tout d’abord, féli­ci­ta­tions. Félicitations égale­ment à l’équipe de Jannik. Vous êtes ensemble depuis de très nombreuses années main­te­nant. Vous êtes aujourd’hui au sommet, mais vous avez commencé en dehors du top 10 et vous vous êtes frayé un chemin jusqu’aux titres de cham­pion du Grand Chelem et à la première place mondiale. C’est sans aucun doute un travail d’équipe. Jannik est le premier à le recon­naître. Félicitations à vous tous. Vous le méritez vraiment. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 21:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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