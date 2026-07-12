Battu en quatre sets par Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6 [2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev a concédé une dixième défaite d’af­filée face à l’Italien.

Un bilan qui commence à peser pour le dernier vain­queur de Roland‐Garros, qui a tenté de garder le sourire lors de la céré­monie de remise des prix à Londres.

Zverev after losing to Jannik Sinner in the Wimbledon final



“Yeah, first of all Jannik. I don’t really like you anymore 😭. I lost to you 9 times in a row. Congratulations to Jannik. He showed once again why he’s the best player in the world. It was great to share Centre court… pic.twitter.com/b46ZA8w4Cu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2026

« Jannik, je ne t’ap­précie plus vrai­ment. J’ai perdu contre toi neuf fois d’affilée (10 en réalité, ndlr). Félicitations à Jannik. Il a démontré une fois de plus pour­quoi il est le meilleur joueur du monde. C’était génial de partager le Court Central avec toi pendant ce week‐end de finale. C’est un immense honneur d’être ici. Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu, mais tout d’abord, féli­ci­ta­tions. Félicitations égale­ment à l’équipe de Jannik. Vous êtes ensemble depuis de très nombreuses années main­te­nant. Vous êtes aujourd’hui au sommet, mais vous avez commencé en dehors du top 10 et vous vous êtes frayé un chemin jusqu’aux titres de cham­pion du Grand Chelem et à la première place mondiale. C’est sans aucun doute un travail d’équipe. Jannik est le premier à le recon­naître. Félicitations à vous tous. Vous le méritez vraiment. »