Alors qu’il s’ap­prête à faire son entrée en lice à Wimbledon face à au Belge Alexander Blockx, Alexander Zverev a été inter­viewé par la BBC à l’oc­ca­sion d’une petite balade en voiture dans les rues de Londres.

Notamment inter­rogé sur sa victoire à Roland‐Garros et sa proxi­mité avec le fina­liste, Flavio Cobolli, l’Allemand a révélé qu’ils avaient même failli se rejoindre quelques heures plus tard après la finale alors qu’ils faisaient la fête chacun de leur côté en boîte de nuit.

« He was partying, I was partying » 🥳



Alexander Zverev and Flavio Cobolli on FaceTime at 3am after the French Open final ! pic.twitter.com/zgXttA5aCX — BBC Sport (@BBCSport) June 30, 2026

« À la fin de la journée, tu te dis que tu as joué une finale de Grand Chelem et c’est génial pour les deux joueurs. Il ne s’at­ten­dait pas à être en finale. C’est évidem­ment un grand joueur, un super mec, mais avant le début du tournoi, il ne s’at­ten­dait pas à être là. Donc je pense que cela reste un très beau moment pour lui. Au final, j’étais content parce que j’ai gagné mais je crois que même pour lui, c’était un grand moment. Je l’ai appelé en FaceTime vers 3h du matin, et il était en train de faire la fête, et moi aussi. Mais nous faisions la fête dans diffé­rents endroits. On voulait se retrouver, mais je ne me souviens plus si c’était mon télé­phone ou le sien qui était à court de batterie, et du coup, on n’ar­ri­vait pas à se retrouver. »