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Alexander Zverev : « Après ma victoire en finale de Roland‐Garros contre Cobolli, j’ai appelé Flavio à 3h du matin en FaceTime, et il était en train de faire la fête »

Par
Thomas S
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Alors qu’il s’ap­prête à faire son entrée en lice à Wimbledon face à au Belge Alexander Blockx, Alexander Zverev a été inter­viewé par la BBC à l’oc­ca­sion d’une petite balade en voiture dans les rues de Londres.

Notamment inter­rogé sur sa victoire à Roland‐Garros et sa proxi­mité avec le fina­liste, Flavio Cobolli, l’Allemand a révélé qu’ils avaient même failli se rejoindre quelques heures plus tard après la finale alors qu’ils faisaient la fête chacun de leur côté en boîte de nuit. 

« À la fin de la journée, tu te dis que tu as joué une finale de Grand Chelem et c’est génial pour les deux joueurs. Il ne s’at­ten­dait pas à être en finale. C’est évidem­ment un grand joueur, un super mec, mais avant le début du tournoi, il ne s’at­ten­dait pas à être là. Donc je pense que cela reste un très beau moment pour lui. Au final, j’étais content parce que j’ai gagné mais je crois que même pour lui, c’était un grand moment. Je l’ai appelé en FaceTime vers 3h du matin, et il était en train de faire la fête, et moi aussi. Mais nous faisions la fête dans diffé­rents endroits. On voulait se retrouver, mais je ne me souviens plus si c’était mon télé­phone ou le sien qui était à court de batterie, et du coup, on n’ar­ri­vait pas à se retrouver. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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