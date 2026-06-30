Alors qu’il s’apprête à faire son entrée en lice à Wimbledon face à au Belge Alexander Blockx, Alexander Zverev a été interviewé par la BBC à l’occasion d’une petite balade en voiture dans les rues de Londres.
Notamment interrogé sur sa victoire à Roland‐Garros et sa proximité avec le finaliste, Flavio Cobolli, l’Allemand a révélé qu’ils avaient même failli se rejoindre quelques heures plus tard après la finale alors qu’ils faisaient la fête chacun de leur côté en boîte de nuit.
« He was partying, I was partying » 🥳— BBC Sport (@BBCSport) June 30, 2026
Alexander Zverev and Flavio Cobolli on FaceTime at 3am after the French Open final ! pic.twitter.com/zgXttA5aCX
« À la fin de la journée, tu te dis que tu as joué une finale de Grand Chelem et c’est génial pour les deux joueurs. Il ne s’attendait pas à être en finale. C’est évidemment un grand joueur, un super mec, mais avant le début du tournoi, il ne s’attendait pas à être là. Donc je pense que cela reste un très beau moment pour lui. Au final, j’étais content parce que j’ai gagné mais je crois que même pour lui, c’était un grand moment. Je l’ai appelé en FaceTime vers 3h du matin, et il était en train de faire la fête, et moi aussi. Mais nous faisions la fête dans différents endroits. On voulait se retrouver, mais je ne me souviens plus si c’était mon téléphone ou le sien qui était à court de batterie, et du coup, on n’arrivait pas à se retrouver. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 17:07