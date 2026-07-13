En confé­rence de presse après sa défaite en quatre sets contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6 [2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev est revenu sur la chute dont il a été victime à 3–3 dans le troi­sième set et sur ses conséquences.

« Je ne sais pas si je me sentais en contrôle du match, mais j’avais la sensa­tion que nous jouions tous les deux à un niveau très proche, ce qui veut dire qu’il était très haut. Je pense que dans les deux premiers sets, nous avons été très bons tous les deux. Je fais une erreur en coup droit au début du second tie‐break et ça a changé le ‘momentum’. Mais en dehors de ça, le niveau était vrai­ment très bon. La chute ne m’a pas aidé dans le troi­sième. Mon niveau a un peu baissé. J’ai subi une hyper­ex­ten­sion du genou, comme il y a deux ans. Je devais forcer un peu plus au service et ça a fait baisser ma vitesse de balle. En dehors de ça, tout allait bien. Je bougeais bien sur ma ligne. C’est juste au service que c’était un peu gênant. »