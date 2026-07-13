Accueil Wimbledon

Alexander Zverev, après sa défaite en finale contre Jannik Sinner : « Lorsque je suis tombé dans le troi­sième set, j’ai subi une hyper­ex­ten­sion du genou »

Par
Baptiste Mulatier
-
5310

En confé­rence de presse après sa défaite en quatre sets contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6 [2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev est revenu sur la chute dont il a été victime à 3–3 dans le troi­sième set et sur ses conséquences.

« Je ne sais pas si je me sentais en contrôle du match, mais j’avais la sensa­tion que nous jouions tous les deux à un niveau très proche, ce qui veut dire qu’il était très haut. Je pense que dans les deux premiers sets, nous avons été très bons tous les deux. Je fais une erreur en coup droit au début du second tie‐break et ça a changé le ‘momentum’. Mais en dehors de ça, le niveau était vrai­ment très bon. La chute ne m’a pas aidé dans le troi­sième. Mon niveau a un peu baissé. J’ai subi une hyper­ex­ten­sion du genou, comme il y a deux ans. Je devais forcer un peu plus au service et ça a fait baisser ma vitesse de balle. En dehors de ça, tout allait bien. Je bougeais bien sur ma ligne. C’est juste au service que c’était un peu gênant. »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 09:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥