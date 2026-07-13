En conférence de presse après sa défaite en quatre sets contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6 [2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev est revenu sur la chute dont il a été victime à 3–3 dans le troisième set et sur ses conséquences.
Sportsmanship from Jannik after Zverev slips 🫶#Wimbledon pic.twitter.com/q1cLCokhnJ— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
« Je ne sais pas si je me sentais en contrôle du match, mais j’avais la sensation que nous jouions tous les deux à un niveau très proche, ce qui veut dire qu’il était très haut. Je pense que dans les deux premiers sets, nous avons été très bons tous les deux. Je fais une erreur en coup droit au début du second tie‐break et ça a changé le ‘momentum’. Mais en dehors de ça, le niveau était vraiment très bon. La chute ne m’a pas aidé dans le troisième. Mon niveau a un peu baissé. J’ai subi une hyperextension du genou, comme il y a deux ans. Je devais forcer un peu plus au service et ça a fait baisser ma vitesse de balle. En dehors de ça, tout allait bien. Je bougeais bien sur ma ligne. C’est juste au service que c’était un peu gênant. »
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 09:02