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Alexander Zverev, avant d’af­fronter sa bête noire en quarts de finale : « Ce ne sera proba­ble­ment pas très divertissant »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 06/06/2026 - Felix Auger Aliassime - Canada -

Alexander Zverev s’est fait un peu peur ce mardi, après l’in­ter­rup­tion de son match face à Jiri Lehecka ce lundi soir alors qu’il menait 6–4, 7–5, 3–3.

Pris à la gorge par le joueur tchèque dès la reprise du match, l’Allemand a concédé le quatrième set avant un jeu décisif de tous les dangers au quatrième. 

Finalement vain­queur 8 points à 6 au tie‐break, le récent vain­queur de Roland‐Garros a été invité, lors de l’in­ter­view d’après match, à se projeter sur son quart de finale où il sera opposé à un certain taylor Fritz, contre qui il n’a plus gagné depuis mai 2024 (sept défaites de suite dont deux en Laver Cup).

« Ce ne sera proba­ble­ment pas très diver­tis­sant. Nous sommes deux très grands serveurs et il ne faudra pas s’at­tendre à beau­coup de rallyes. Mais c’est du tennis sur gazon, tout va plus vite. Il faudra de toute manière que je joue mon meilleur tennis. »

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 19:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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