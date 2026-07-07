Alexander Zverev s’est fait un peu peur ce mardi, après l’in­ter­rup­tion de son match face à Jiri Lehecka ce lundi soir alors qu’il menait 6–4, 7–5, 3–3.

Pris à la gorge par le joueur tchèque dès la reprise du match, l’Allemand a concédé le quatrième set avant un jeu décisif de tous les dangers au quatrième.

Finalement vain­queur 8 points à 6 au tie‐break, le récent vain­queur de Roland‐Garros a été invité, lors de l’in­ter­view d’après match, à se projeter sur son quart de finale où il sera opposé à un certain taylor Fritz, contre qui il n’a plus gagné depuis mai 2024 (sept défaites de suite dont deux en Laver Cup).

« Ce ne sera proba­ble­ment pas très diver­tis­sant. Nous sommes deux très grands serveurs et il ne faudra pas s’at­tendre à beau­coup de rallyes. Mais c’est du tennis sur gazon, tout va plus vite. Il faudra de toute manière que je joue mon meilleur tennis. »