Qualifié sans trembler pour la finale de Wimbledon après sa victoire contre le local, Arthur Fery, Alexander Zverev a directement été interrogé sur la perspective d’affronter Jannik Sinner ou Novak Djokovic, opposés dans la deuxième demi‐finale ce vendredi.
Et l’Allemand a fait preuve d’un peu d’humour tout en affichant une belle confiance en lui, confiance totalement décuplée suite à son premier sacre en Grand Chelem à Roland‐Garros le mois dernier. Extrait.
Zverev on facing Jannik Sinner or Novak Djokovic next in the Wimbledon final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2026
“Does it matter who’s standing on the other side of the net for you on Sunday?”
Zverev : “Uh, I hope I can play a junior. That would be great 😂. Whether it’s the defending champion or somebody who’s… pic.twitter.com/NbV4zOc8nH
Question. Est‐ce que ça a de l’importance de savoir qui se tiendra de l’autre côté du filet dimanche ?
Alexander Zverev : Euh, j’espère pouvoir affronter un junior. Ce serait génial. Que ce soit le tenant du titre ou quelqu’un qui a remporté ce tournoi 48 fois, comme Novak Djokovic, ça ne sera pas facile, quel que soit l’adversaire. Mais je dois avoir confiance en moi et croire que je peux gagner. C’est ce que je vais faire.
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 17:37