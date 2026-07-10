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Alexander Zverev avant d’af­fronter Sinner ou Djokovic en finale : « Que ce soit Jannik, le tenant du titre, ou quelqu’un qui a remporté ce tournoi 48 fois, comme Novak, ça ne sera de toute façon pas facile »

Par
Thomas S
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Qualifié sans trem­bler pour la finale de Wimbledon après sa victoire contre le local, Arthur Fery, Alexander Zverev a direc­te­ment été inter­rogé sur la pers­pec­tive d’af­fronter Jannik Sinner ou Novak Djokovic, opposés dans la deuxième demi‐finale ce vendredi. 

Et l’Allemand a fait preuve d’un peu d’hu­mour tout en affi­chant une belle confiance en lui, confiance tota­le­ment décu­plée suite à son premier sacre en Grand Chelem à Roland‐Garros le mois dernier. Extrait. 

Question. Est‐ce que ça a de l’importance de savoir qui se tiendra de l’autre côté du filet dimanche ?
Alexander Zverev : Euh, j’espère pouvoir affronter un junior. Ce serait génial. Que ce soit le tenant du titre ou quelqu’un qui a remporté ce tournoi 48 fois, comme Novak Djokovic, ça ne sera pas facile, quel que soit l’adversaire. Mais je dois avoir confiance en moi et croire que je peux gagner. C’est ce que je vais faire.

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 17:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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