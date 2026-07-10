Qualifié sans trem­bler pour la finale de Wimbledon après sa victoire contre le local, Arthur Fery, Alexander Zverev a direc­te­ment été inter­rogé sur la pers­pec­tive d’af­fronter Jannik Sinner ou Novak Djokovic, opposés dans la deuxième demi‐finale ce vendredi.

Et l’Allemand a fait preuve d’un peu d’hu­mour tout en affi­chant une belle confiance en lui, confiance tota­le­ment décu­plée suite à son premier sacre en Grand Chelem à Roland‐Garros le mois dernier. Extrait.

Zverev on facing Jannik Sinner or Novak Djokovic next in the Wimbledon final



“Does it matter who’s stan­ding on the other side of the net for you on Sunday?”



Zverev : “Uh, I hope I can play a junior. That would be great 😂. Whether it’s the defen­ding cham­pion or some­body who’s… pic.twitter.com/NbV4zOc8nH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2026

Question. Est‐ce que ça a de l’importance de savoir qui se tiendra de l’autre côté du filet dimanche ?

Alexander Zverev : Euh, j’espère pouvoir affronter un junior. Ce serait génial. Que ce soit le tenant du titre ou quelqu’un qui a remporté ce tournoi 48 fois, comme Novak Djokovic, ça ne sera pas facile, quel que soit l’adversaire. Mais je dois avoir confiance en moi et croire que je peux gagner. C’est ce que je vais faire.