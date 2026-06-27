S’il a connu un immense soula­ge­ment à Roland‐Garros le 7 juin dernier lors­qu’il a enfin remporté son premier titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a expliqué en confé­rence de presse à Wimbledon que ce sacre n’avait pas boule­versé son quoti­dien, contrai­re­ment à ce que beau­coup pour­raient imaginer.

« Les gens ont toujours l’im­pres­sion qu’une fois qu’on a remporté un Grand Chelem, notre vie change d’une certaine manière. J’ai en quelque sorte compris que ce n’était pas vrai­ment le cas (sourire). Je conti­nuerai à profiter de certaines choses hors du court, que ce soit aller jouer au golf avec mes amis ou emmener ma fille à son club pour enfants. Ces choses‐là ne changent pas vrai­ment. Bien sûr, je ressens une certaine satis­fac­tion inté­rieure, et c’est une chose pour laquelle je me suis battu tout au long de ma carrière. Mais en dehors de ça, ma vie ne change pas vrai­ment. Comme vous pouvez le voir, à peine deux semaines (et demie) plus tard, nous sommes à Wimbledon et nous nous prépa­rons déjà pour le prochain Grand Chelem (à partir de lundi) », a confié le numéro 3 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que l’Allemand affron­tera le Belge Alexander Blockx (37e mondial) au premier tour du Grand Chelem londo­nien, où il n’a jamais dépassé les huitièmes de finale.













