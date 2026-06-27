S’il a connu un immense soulagement à Roland‐Garros le 7 juin dernier lorsqu’il a enfin remporté son premier titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a expliqué en conférence de presse à Wimbledon que ce sacre n’avait pas bouleversé son quotidien, contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer.
« Les gens ont toujours l’impression qu’une fois qu’on a remporté un Grand Chelem, notre vie change d’une certaine manière. J’ai en quelque sorte compris que ce n’était pas vraiment le cas (sourire). Je continuerai à profiter de certaines choses hors du court, que ce soit aller jouer au golf avec mes amis ou emmener ma fille à son club pour enfants. Ces choses‐là ne changent pas vraiment. Bien sûr, je ressens une certaine satisfaction intérieure, et c’est une chose pour laquelle je me suis battu tout au long de ma carrière. Mais en dehors de ça, ma vie ne change pas vraiment. Comme vous pouvez le voir, à peine deux semaines (et demie) plus tard, nous sommes à Wimbledon et nous nous préparons déjà pour le prochain Grand Chelem (à partir de lundi) », a confié le numéro 3 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
A noter que l’Allemand affrontera le Belge Alexander Blockx (37e mondial) au premier tour du Grand Chelem londonien, où il n’a jamais dépassé les huitièmes de finale.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 18:42