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Alexander Zverev : « Depuis mon sacre à Roland‐Garros, j’ai compris qu’un premier titre en Grand Chelem ne change pas vrai­ment la vie »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a connu un immense soula­ge­ment à Roland‐Garros le 7 juin dernier lors­qu’il a enfin remporté son premier titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a expliqué en confé­rence de presse à Wimbledon que ce sacre n’avait pas boule­versé son quoti­dien, contrai­re­ment à ce que beau­coup pour­raient imaginer.

« Les gens ont toujours l’im­pres­sion qu’une fois qu’on a remporté un Grand Chelem, notre vie change d’une certaine manière. J’ai en quelque sorte compris que ce n’était pas vrai­ment le cas (sourire). Je conti­nuerai à profiter de certaines choses hors du court, que ce soit aller jouer au golf avec mes amis ou emmener ma fille à son club pour enfants. Ces choses‐là ne changent pas vrai­ment. Bien sûr, je ressens une certaine satis­fac­tion inté­rieure, et c’est une chose pour laquelle je me suis battu tout au long de ma carrière. Mais en dehors de ça, ma vie ne change pas vrai­ment. Comme vous pouvez le voir, à peine deux semaines (et demie) plus tard, nous sommes à Wimbledon et nous nous prépa­rons déjà pour le prochain Grand Chelem (à partir de lundi) », a confié le numéro 3 mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que l’Allemand affron­tera le Belge Alexander Blockx (37e mondial) au premier tour du Grand Chelem londo­nien, où il n’a jamais dépassé les huitièmes de finale.






Publié le samedi 27 juin 2026 à 18:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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