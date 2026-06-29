« Jamais je n’avais vécu quelque chose comme ça. Pendant les 45 premières minutes du match, j’ai dû consommer près de 350 grammes de sucre », révé­lait Alexander Zverev après sa défaite contre Taylor Fritz en demi‐finales de l’ATP 500 de Halle.

Victime d’un dysfonc­tion­ne­ment de son capteur de glycémie, un dispo­sitif essen­tiel à la gestion de son diabète de type 1, le numéro 3 mondial est revenu sur cet inci­dent lors de sa confé­rence de presse à Wimbledon.

« La société mène l’en­quête, examine la situa­tion. Mais j’uti­lise cet appa­reil depuis plus de 10 ans, et c’est la toute première fois que cela m’ar­rive. Malheureusement, cela s’est produit pendant un match de tennis, alors que j’étais déjà physi­que­ment fatigué. Bien sûr, le niveau de fatigue est devenu trop élevé pour moi. Mais, encore une fois, cela ne s’est produit qu’une seule fois en plus de 10 ans. Ces capteurs restent très, très utiles pour un diabé­tique, ils faci­litent gran­de­ment la vie d’un diabé­tique », a expliqué l’Allemand dans des propos relayés par L’Equipe.