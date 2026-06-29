« Jamais je n’avais vécu quelque chose comme ça. Pendant les 45 premières minutes du match, j’ai dû consommer près de 350 grammes de sucre », révélait Alexander Zverev après sa défaite contre Taylor Fritz en demi‐finales de l’ATP 500 de Halle.
Victime d’un dysfonctionnement de son capteur de glycémie, un dispositif essentiel à la gestion de son diabète de type 1, le numéro 3 mondial est revenu sur cet incident lors de sa conférence de presse à Wimbledon.
« La société mène l’enquête, examine la situation. Mais j’utilise cet appareil depuis plus de 10 ans, et c’est la toute première fois que cela m’arrive. Malheureusement, cela s’est produit pendant un match de tennis, alors que j’étais déjà physiquement fatigué. Bien sûr, le niveau de fatigue est devenu trop élevé pour moi. Mais, encore une fois, cela ne s’est produit qu’une seule fois en plus de 10 ans. Ces capteurs restent très, très utiles pour un diabétique, ils facilitent grandement la vie d’un diabétique », a expliqué l’Allemand dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 13:28