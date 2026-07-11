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Alexander Zverev n’est pas comme Thiem : « Dominic a mis toute sa vie et toute son âme pour remporter ce Grand Chelem. Ce fut un tel soula­ge­ment que cela a peut‐être fini par être un peu trop sur le plan mental. Moi, j’en veux plus »

Par
Thomas S
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Qualifié sans trem­bler pour sa premier finale à Wimbledon, sa deuxième d’af­filée en Grand Chelem après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a affiché sa déter­mi­na­tion en se démar­quant notam­ment de son ami et ancien collègue, Dominic Thiem. 

« Je suis très heureux d’être en finale à Wimbledon. Maintenant, j’espère simple­ment disputer un bon match dimanche. Je reste concentré. J’ai toujours soif de victoire. Je pense que chacun est diffé­rent. Dominic Thiem a mis toute sa vie et toute son âme pour remporter ce Grand Chelem. Il a remonté deux sets de retard contre moi en finale de l’US Open et je pense que pour lui, ce fut un tel soula­ge­ment que cela a peut‐être fini par être un peu trop sur le plan mental. Moi, j’en veux plus. Je veux conti­nuer à jouer au plus haut niveau et à remporter des tour­nois. J’espère y parvenir et dimanche, j’ai une nouvelle grande occasion. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 08:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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