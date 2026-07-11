Qualifié sans trem­bler pour sa premier finale à Wimbledon, sa deuxième d’af­filée en Grand Chelem après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a affiché sa déter­mi­na­tion en se démar­quant notam­ment de son ami et ancien collègue, Dominic Thiem.

« Je suis très heureux d’être en finale à Wimbledon. Maintenant, j’espère simple­ment disputer un bon match dimanche. Je reste concentré. J’ai toujours soif de victoire. Je pense que chacun est diffé­rent. Dominic Thiem a mis toute sa vie et toute son âme pour remporter ce Grand Chelem. Il a remonté deux sets de retard contre moi en finale de l’US Open et je pense que pour lui, ce fut un tel soula­ge­ment que cela a peut‐être fini par être un peu trop sur le plan mental. Moi, j’en veux plus. Je veux conti­nuer à jouer au plus haut niveau et à remporter des tour­nois. J’espère y parvenir et dimanche, j’ai une nouvelle grande occasion. »