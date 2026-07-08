Battu lors des sept derniers affron­te­ments face à Taylor Fritz, dont trois sur gazon et deux en Laver Cup, Alexander Zverev va tenter ce mercredi de mettre fin à cette vilaine série, avec une place en demi‐finale de Wimbledon à la clé.

Très à l’aise depuis le début du tournoi, bien aidé par son récent premier sacre en Grand Chelem, à Roland‐Garros, l’Allemand est notam­ment revenu en confé­rence de presse sur sa dernière confron­ta­tion face à l’Américain il y a seule­ment quelques jours (défaite 7–5 au troi­sième set). Et Sascha pense faire beau­coup mieux. Extraits.

Q. : J’ai égale­ment discuté avec Taylor et, bien sûr, je lui ai demandé pour­quoi tout s’était si bien passé pour lui. Il m’a répondu que dans les moments déci­sifs, il s’était toujours senti bien, mais que l’écart n’était jamais que minime. Dites‐nous, comment abordez‐vous ce match contre Taylor Fritz ?

Zverev : Je pense que les dernières fois où je l’ai affronté, je n’étais vrai­ment pas en forme. À Halle, j’étais en forme, mais je ne me sentais pas bien physi­que­ment. J’en ai parlé ouver­te­ment. J’avais des problèmes liés à mon diabète à l’époque. Les fois précé­dentes, il était tout simple­ment meilleur que moi, il faut le dire clai­re­ment. Je me sens diffé­rent main­te­nant ; j’ai l’impression de pouvoir vrai­ment me donner à fond dans le match et de pouvoir le remporter.