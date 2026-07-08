Battu lors des sept derniers affrontements face à Taylor Fritz, dont trois sur gazon et deux en Laver Cup, Alexander Zverev va tenter ce mercredi de mettre fin à cette vilaine série, avec une place en demi‐finale de Wimbledon à la clé.
Très à l’aise depuis le début du tournoi, bien aidé par son récent premier sacre en Grand Chelem, à Roland‐Garros, l’Allemand est notamment revenu en conférence de presse sur sa dernière confrontation face à l’Américain il y a seulement quelques jours (défaite 7–5 au troisième set). Et Sascha pense faire beaucoup mieux. Extraits.
Q. : J’ai également discuté avec Taylor et, bien sûr, je lui ai demandé pourquoi tout s’était si bien passé pour lui. Il m’a répondu que dans les moments décisifs, il s’était toujours senti bien, mais que l’écart n’était jamais que minime. Dites‐nous, comment abordez‐vous ce match contre Taylor Fritz ?
Zverev : Je pense que les dernières fois où je l’ai affronté, je n’étais vraiment pas en forme. À Halle, j’étais en forme, mais je ne me sentais pas bien physiquement. J’en ai parlé ouvertement. J’avais des problèmes liés à mon diabète à l’époque. Les fois précédentes, il était tout simplement meilleur que moi, il faut le dire clairement. Je me sens différent maintenant ; j’ai l’impression de pouvoir vraiment me donner à fond dans le match et de pouvoir le remporter.
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 10:10