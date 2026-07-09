De passage en conférence de presse après sa victoire très autoritaire face à Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon ce mercredi, Alexander Zverev, totalement transformé mentalement depuis son sacre à Roland‐Garros, a été invité à se projeter sur sa demi‐finale face au local et surprise du tournoi, Arthur Fery.
Et l’Allemand ne semble pas plus inquiet que cela concernant une possible hostilité du public à son égard.
« L’ambiance va être très sympa. Je sais que 99 % des gens seront pour lui, mais j’aime bien ce genre d’ambiances. J’adore quand il y a beaucoup d’énergie en tribunes. Le public britannique à Wimbledon est assez juste. Il fait du bruit, il donne de l’énergie, mais il reste juste. De toute façon, j’ai presque 30 ans, je suis sur le circuit depuis longtemps, j’ai connu les publics les plus hostiles, les plus difficiles et les plus injustes. J’ai appris à faire avec. Et encore une fois, ici à Londres, ils sont justes. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 14:44