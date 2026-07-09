Accueil Wimbledon

Alexander Zverev prévient tout le monde avant d’af­fronter Arthur Fery en demi‐finales : « Je sais que 99 % des gens seront pour lui, mais j’aime bien ce genre d’ambiances »

Par
Thomas S
-
1593

De passage en confé­rence de presse après sa victoire très auto­ri­taire face à Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon ce mercredi, Alexander Zverev, tota­le­ment trans­formé menta­le­ment depuis son sacre à Roland‐Garros, a été invité à se projeter sur sa demi‐finale face au local et surprise du tournoi, Arthur Fery.

Et l’Allemand ne semble pas plus inquiet que cela concer­nant une possible hosti­lité du public à son égard. 

« L’ambiance va être très sympa. Je sais que 99 % des gens seront pour lui, mais j’aime bien ce genre d’am­biances. J’adore quand il y a beau­coup d’énergie en tribunes. Le public britan­nique à Wimbledon est assez juste. Il fait du bruit, il donne de l’énergie, mais il reste juste. De toute façon, j’ai presque 30 ans, je suis sur le circuit depuis long­temps, j’ai connu les publics les plus hostiles, les plus diffi­ciles et les plus injustes. J’ai appris à faire avec. Et encore une fois, ici à Londres, ils sont justes. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥