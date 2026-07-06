Alexander Zverev a le don pour faire des déclaration qui sont parfois mal comprises, ou maladroites, au choix.
Celle faite en allemand dans une récente interview à propos de Jiri Lehecka, son adversaire en huitièmes de finale de Wimbledon ce lundi, risque peut‐être d’être mal interprêtée. Mais Sascha semble s’en moquer, il dit simplement ce qu’il pense.
zverev about lehecka : « he is a player who either plays unbelievably bad or unbelievably good there is nothing inbetween«— Eva (@Cupcake6) July 5, 2026
can someone please tell lehecka a fan said this about him and ask what he thinks about it and THEN tell him it was zverev, would love his reaction #wimbledon pic.twitter.com/MefXnJjGhq
« C’est un joueur qui joue soit incroyablement mal, soit incroyablement bien. Je ne pense pas qu’il y ait de juste milieu avec lui. Et il a livré trois matchs très dominants ici. Il a montré un très, très bon tennis ici, et c’est pourquoi je m’attends à ce qu’il joue vraiment, vraiment bien dans deux jours. J’ai hâte de disputer ce match. Je pense que ce sera le plus grand défi que j’ai eu à relever jusqu’à présent dans ce tournoi. Mais je me sens bien. Je dois avoir confiance en moi, en mon jeu, et ensuite on verra bien. »
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 16:15