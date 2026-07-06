Alexander Zverev a le don pour faire des décla­ra­tion qui sont parfois mal comprises, ou maladroites, au choix.

Celle faite en alle­mand dans une récente inter­view à propos de Jiri Lehecka, son adver­saire en huitièmes de finale de Wimbledon ce lundi, risque peut‐être d’être mal inter­prêtée. Mais Sascha semble s’en moquer, il dit simple­ment ce qu’il pense.

zverev about lehecka : « he is a player who either plays unbe­lie­vably bad or unbe­lie­vably good there is nothing inbet­ween«



can someone please tell lehecka a fan said this about him and ask what he thinks about it and THEN tell him it was zverev, would love his reac­tion #wimbledon pic.twitter.com/MefXnJjGhq — Eva (@Cupcake6) July 5, 2026

« C’est un joueur qui joue soit incroya­ble­ment mal, soit incroya­ble­ment bien. Je ne pense pas qu’il y ait de juste milieu avec lui. Et il a livré trois matchs très domi­nants ici. Il a montré un très, très bon tennis ici, et c’est pour­quoi je m’attends à ce qu’il joue vrai­ment, vrai­ment bien dans deux jours. J’ai hâte de disputer ce match. Je pense que ce sera le plus grand défi que j’ai eu à relever jusqu’à présent dans ce tournoi. Mais je me sens bien. Je dois avoir confiance en moi, en mon jeu, et ensuite on verra bien. »