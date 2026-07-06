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Alexander Zverev sur son adver­saire en huitièmes de finale : « C’est un joueur qui joue soit incroya­ble­ment mal, soit incroya­ble­ment bien. Je ne pense pas qu’il y ait de juste milieu avec lui »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 06/06/2026 - Felix Auger Aliassime - Canada -

Alexander Zverev a le don pour faire des décla­ra­tion qui sont parfois mal comprises, ou maladroites, au choix.

Celle faite en alle­mand dans une récente inter­view à propos de Jiri Lehecka, son adver­saire en huitièmes de finale de Wimbledon ce lundi, risque peut‐être d’être mal inter­prêtée. Mais Sascha semble s’en moquer, il dit simple­ment ce qu’il pense. 

« C’est un joueur qui joue soit incroya­ble­ment mal, soit incroya­ble­ment bien. Je ne pense pas qu’il y ait de juste milieu avec lui. Et il a livré trois matchs très domi­nants ici. Il a montré un très, très bon tennis ici, et c’est pour­quoi je m’attends à ce qu’il joue vrai­ment, vrai­ment bien dans deux jours. J’ai hâte de disputer ce match. Je pense que ce sera le plus grand défi que j’ai eu à relever jusqu’à présent dans ce tournoi. Mais je me sens bien. Je dois avoir confiance en moi, en mon jeu, et ensuite on verra bien. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 16:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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