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Alexander Zverev : « Voir Roger Federer assis tout seul dans la Royal Box pendant mon match, je trouve que c’était un spec­tacle phénoménal »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev est revenu sur la présence de Roger Federer lors de son huitième de finale à Wimbledon contre Jiri Lehecka. 

La légende suisse s’était retrouvé quasi­ment seul dans la Royal Box lors du début de match. 

« À un moment donné, il était assis tout seul dans la Royal Box. Je trouve que c’était un spec­tacle phéno­ménal. Mais je l’avais aussi vu avant le match. Il m’avait égale­ment féli­cité pour Roland‐Garros. C’était très gentil de sa part de rester », a déclaré le numéro 3 mondial en confé­rence de presse. 

L’Allemand va désor­mais affronter l’une de ses bêtes noires, Taylor Fritz, pour une place dans le dernier carré. 

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 13:07

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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