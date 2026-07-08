Alexander Zverev est revenu sur la présence de Roger Federer lors de son huitième de finale à Wimbledon contre Jiri Lehecka.

La légende suisse s’était retrouvé quasi­ment seul dans la Royal Box lors du début de match.

« À un moment donné, il était assis tout seul dans la Royal Box. Je trouve que c’était un spec­tacle phéno­ménal. Mais je l’avais aussi vu avant le match. Il m’avait égale­ment féli­cité pour Roland‐Garros. C’était très gentil de sa part de rester », a déclaré le numéro 3 mondial en confé­rence de presse.

L’Allemand va désor­mais affronter l’une de ses bêtes noires, Taylor Fritz, pour une place dans le dernier carré.