Alexander Zverev est revenu sur la présence de Roger Federer lors de son huitième de finale à Wimbledon contre Jiri Lehecka.
La légende suisse s’était retrouvé quasiment seul dans la Royal Box lors du début de match.
« À un moment donné, il était assis tout seul dans la Royal Box. Je trouve que c’était un spectacle phénoménal. Mais je l’avais aussi vu avant le match. Il m’avait également félicité pour Roland‐Garros. C’était très gentil de sa part de rester », a déclaré le numéro 3 mondial en conférence de presse.
L’Allemand va désormais affronter l’une de ses bêtes noires, Taylor Fritz, pour une place dans le dernier carré.
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 13:07