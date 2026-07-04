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Alexandra Eala, après avoir battu la tenante du titre : « Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens. Je suis en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. C’est incroyable pour moi »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 01/06/2026 -

Après une première manche d’une lutte intense, d’une durée d’1h25, remportée 12 points à 9 au jeu décisif, Alexandra Eala avait déjà fait le plus dur face à la tenante du titre, Iga Swiatek, ce samedi, au troi­sième tour de Wimbledon.

Finalement vain­queure, 7–6(9), 6–2, en 2h15, l’ac­tuelle 32e mondiale est devenue la première joueuse native des Philippines à atteindre la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. 

Un accom­plis­se­ment reten­tis­sant et forcé­ment émou­vant pour celle qui sera opposée à Jamsine Paolini pour une place en quarts de finale. 

« Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens. Je suis en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. C’est incroyable pour moi. Iga est une joueuse phéno­mé­nale et une personne vrai­ment adorable. Je suis très recon­nais­sante d’avoir pu partager le court central avec elle à Wimbledon. Je suis très émue. Peut‐être que pour quelqu’un comme Iga, qui a remporté tant de tour­nois du Grand Chelem, ou pour quelqu’un comme Serena ou Venus, cet exploit peut sembler modeste… mais pour quelqu’un qui a grandi aux Philippines. J’allais m’entraîner avec mon frère et mon grand‐père tous les jours après l’école, avec mes chaus­settes frois­sées, mes chaus­sures et mes joues pote­lées. Pour elle, c’est tout ce qui compte. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 17:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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