Après une première manche d’une lutte intense, d’une durée d’1h25, remportée 12 points à 9 au jeu décisif, Alexandra Eala avait déjà fait le plus dur face à la tenante du titre, Iga Swiatek, ce samedi, au troisième tour de Wimbledon.
Finalement vainqueure, 7–6(9), 6–2, en 2h15, l’actuelle 32e mondiale est devenue la première joueuse native des Philippines à atteindre la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem.
Un accomplissement retentissant et forcément émouvant pour celle qui sera opposée à Jamsine Paolini pour une place en quarts de finale.
Alex Eala speaking through tears after beating Iga Swiatek to become the first Filipino player in the Open Era to reach the 2nd week of a Slam at Wimbledon.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026
“How does it feel to be standing here after just defeating the defending champion on Centre court?”
Alex : “I don’t know… pic.twitter.com/E60mrDa2CQ
« Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens. Je suis en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. C’est incroyable pour moi. Iga est une joueuse phénoménale et une personne vraiment adorable. Je suis très reconnaissante d’avoir pu partager le court central avec elle à Wimbledon. Je suis très émue. Peut‐être que pour quelqu’un comme Iga, qui a remporté tant de tournois du Grand Chelem, ou pour quelqu’un comme Serena ou Venus, cet exploit peut sembler modeste… mais pour quelqu’un qui a grandi aux Philippines. J’allais m’entraîner avec mon frère et mon grand‐père tous les jours après l’école, avec mes chaussettes froissées, mes chaussures et mes joues potelées. Pour elle, c’est tout ce qui compte. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 17:40