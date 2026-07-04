Après une première manche d’une lutte intense, d’une durée d’1h25, remportée 12 points à 9 au jeu décisif, Alexandra Eala avait déjà fait le plus dur face à la tenante du titre, Iga Swiatek, ce samedi, au troi­sième tour de Wimbledon.

Finalement vain­queure, 7–6(9), 6–2, en 2h15, l’ac­tuelle 32e mondiale est devenue la première joueuse native des Philippines à atteindre la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem.

Un accom­plis­se­ment reten­tis­sant et forcé­ment émou­vant pour celle qui sera opposée à Jamsine Paolini pour une place en quarts de finale.

Alex Eala spea­king through tears after beating Iga Swiatek to become the first Filipino player in the Open Era to reach the 2nd week of a Slam at Wimbledon.



“How does it feel to be stan­ding here after just defea­ting the defen­ding cham­pion on Centre court?”



Alex : “I don’t know… pic.twitter.com/E60mrDa2CQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026

« Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens. Je suis en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. C’est incroyable pour moi. Iga est une joueuse phéno­mé­nale et une personne vrai­ment adorable. Je suis très recon­nais­sante d’avoir pu partager le court central avec elle à Wimbledon. Je suis très émue. Peut‐être que pour quelqu’un comme Iga, qui a remporté tant de tour­nois du Grand Chelem, ou pour quelqu’un comme Serena ou Venus, cet exploit peut sembler modeste… mais pour quelqu’un qui a grandi aux Philippines. J’allais m’entraîner avec mon frère et mon grand‐père tous les jours après l’école, avec mes chaus­settes frois­sées, mes chaus­sures et mes joues pote­lées. Pour elle, c’est tout ce qui compte. »