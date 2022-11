Dans une longue chro­nique chez nos confères de Tennis Magazine en Allemagne, Alexandre Waske revient notam­ment sur le quart de finale de Wimbledon entre Rafael Nadal et Taylor Friz. Selon lui, Rafa aurait du jeter l’éponge.

« Lorsque Rafael Nadal a converti sa balle de match contre Taylor Fritz en quart de finale de Wimbledon, j’ai compris que c’était fini. Pas pour Fritz, qui avait été éliminé en cinq sets spec­ta­cu­laires, mais pour Nadal. Je savais qu’il ne pour­rait pas affronter Nick Kyrgios en demi‐finale. Et je suis ferme­ment convaincu que Nadal le savait déjà à ce moment‐là. L’adrénaline le main­te­nait en vie, mais ses expres­sions faciales, son langage corporel et son expé­rience lui indi­quaient qu’il ne se remet­trait pas de sa bles­sure aux muscles abdo­mi­naux dans les deux jours. Déjà pendant le match, on avait l’im­pres­sion qu’il allait aban­donner. Je pense que cela aurait été un grand geste de la part de Nadal d’aban­donner contre Fritz. Pour donner à l’Américain une chance de jouer son billet pour la finale. Ce qui aurait plaidé en sa faveur : il n’y avait pas de points de clas­se­ment mondial cette année à Wimbledon. Ce sont eux qui poussent Nadal. En tout cas pas l’argent. Il aurait pu se passer des 600 000 euros. Seulement, l’abandon n’est pas dans l’ADN de Nadal, qui est le plus grand combat­tant que le tennis ait jamais connu. Il ne peut pas l’éteindre. Depuis qu’il est petit, son cerveau est programmé pour gagner »