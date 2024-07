Comme à l’Open d’Australie en début d’année, Alexei Popyrin est parvenu à prendre un set à Novak Djokovic samedi au troi­sième tour de Wimbledon. L’Australien a donc voulu posi­tiver après sa défaite en quatre manches.

« Je suis un peu déçu, mais je suis proche. Je me sens très proche. J’aurais dû être plus intel­li­gent sur un ou deux points et dans les moments impor­tants. Il a été très solide. J’ai mal joué quelques points dans le tie‐break et c’est tout ce qu’il a fallu pour qu’il prenne les choses en main », a déclaré le 47e mondial dans des propos rapportés par Fox Sports.