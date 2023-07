Ancienne 8e joueuse mondiale, double lauréate en Grand Chelem en double et retraitée depuis 2011, l’Australienne Alicia Molik s’est récem­ment exprimée sur les capa­cités d’adap­ta­tion assez excep­tion­nelles de Novak Djokovic sur une surface aussi exigeante que le gazon.

« Normalement, les joueurs mettent un mois à s’adapter au gazon, ça prend une minute pour Novak. Il sait, il sent, il comprend cette surface. Son jeu de jambes est incroyable. Son retour égale­ment. J’ai souvent pensé qu’au fil des ans, on pour­rait voir son jeu évoluer davan­tage et qu’il trou­ve­rait plus souvent le chemin du filet. Il le fait, évidem­ment. Mais il n’a pas eu besoin de se surpasser pour le faire contre qui que ce soit. C’est l’autre chose que je trouve remar­quable : il n’a pas eu besoin, par exemple, de changer les choses ou de faire du service‐volée. Il n’a pas eu besoin de changer quoi que ce soit dans son jeu pour rester domi­nant. Tout le monde le fait jouer dans son jeu, là où il se sent à l’aise. »