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Alizé Cornet prévient Auger‐Aliassime : « Le respect que Félix a pour Djokovic doit rester en dehors des limites du court parce que Novak n’en aura aucun. C’est un tueur »

Par
Thomas S
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Invitée à s’ex­primer sur le choc des quarts de finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Félix Auger‐Aliassime, Alizé Cornet, consul­tante pour Bein Sports, a tenu à mettre en garde le Canadien vis‐à‐vis du respect qu’il a pour son adversaire.

Pour rappel, le Canadien a déclaré ceci en confé­rence de presse à propos du Serbe : « J’ai un immense respect pour Novak. Il s’est montré très géné­reux. Je l’ai contacté à plusieurs reprises pour lui demander conseil et lui poser des ques­tions, et j’ai donc un immense respect pour lui, non seule­ment en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. »

« On sent le respect que le Canadien a pour Novak Djokovic. Attention, ce respect doit rester en dehors des limites du court parce que Novak n’en aura aucun sur le terrain. C’est un tueur le Serbe. Il va avoir à coeur de montrer encore sa supré­matie et de rallier une autre demi‐finale. Pour Félix, ce sera une première et menta­le­ment cela va compter de jouer contre un joueur qu’on respecte telle­ment avec autant d’ex­pé­rience. cela peut peser un peu même si Félix a gagné en soli­dité depuis l’US Open de l’année dernière. On le sent vrai­ment de retour à son meilleur niveau. Ce sera pour moi le premier gros chal­lenge de Djokovic. »

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 16:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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