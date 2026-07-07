Invitée à s’ex­primer sur le choc des quarts de finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Félix Auger‐Aliassime, Alizé Cornet, consul­tante pour Bein Sports, a tenu à mettre en garde le Canadien vis‐à‐vis du respect qu’il a pour son adversaire.

Pour rappel, le Canadien a déclaré ceci en confé­rence de presse à propos du Serbe : « J’ai un immense respect pour Novak. Il s’est montré très géné­reux. Je l’ai contacté à plusieurs reprises pour lui demander conseil et lui poser des ques­tions, et j’ai donc un immense respect pour lui, non seule­ment en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. »

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Félix Auger‐Aliassime, le premier gros obstacle de Novak Djokovic pic.twitter.com/efzIlYN0b8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2026

« On sent le respect que le Canadien a pour Novak Djokovic. Attention, ce respect doit rester en dehors des limites du court parce que Novak n’en aura aucun sur le terrain. C’est un tueur le Serbe. Il va avoir à coeur de montrer encore sa supré­matie et de rallier une autre demi‐finale. Pour Félix, ce sera une première et menta­le­ment cela va compter de jouer contre un joueur qu’on respecte telle­ment avec autant d’ex­pé­rience. cela peut peser un peu même si Félix a gagné en soli­dité depuis l’US Open de l’année dernière. On le sent vrai­ment de retour à son meilleur niveau. Ce sera pour moi le premier gros chal­lenge de Djokovic. »