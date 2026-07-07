Invitée à s’exprimer sur le choc des quarts de finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Félix Auger‐Aliassime, Alizé Cornet, consultante pour Bein Sports, a tenu à mettre en garde le Canadien vis‐à‐vis du respect qu’il a pour son adversaire.
Pour rappel, le Canadien a déclaré ceci en conférence de presse à propos du Serbe : « J’ai un immense respect pour Novak. Il s’est montré très généreux. Je l’ai contacté à plusieurs reprises pour lui demander conseil et lui poser des questions, et j’ai donc un immense respect pour lui, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. »
🏆🎾#Wimbledon— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2026
Félix Auger‐Aliassime, le premier gros obstacle de Novak Djokovic pic.twitter.com/efzIlYN0b8
« On sent le respect que le Canadien a pour Novak Djokovic. Attention, ce respect doit rester en dehors des limites du court parce que Novak n’en aura aucun sur le terrain. C’est un tueur le Serbe. Il va avoir à coeur de montrer encore sa suprématie et de rallier une autre demi‐finale. Pour Félix, ce sera une première et mentalement cela va compter de jouer contre un joueur qu’on respecte tellement avec autant d’expérience. cela peut peser un peu même si Félix a gagné en solidité depuis l’US Open de l’année dernière. On le sent vraiment de retour à son meilleur niveau. Ce sera pour moi le premier gros challenge de Djokovic. »
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 16:10