Alors qu’il allait servir pour s’im­poser en trois sets face à Rinky Hijikata au deuxième tour de Wimbledon jeudi soir, Ben Shelton a vu son match inter­rompu peu avant 21h30. Une déci­sion contes­table selon Alizé Cornet, consul­tante pour beIN Sports pendant la quin­zaine, qui a estimé la frus­tra­tion du 10e joueur mondial légitime.

« Si ça m’au­rait agacée à sa place ? Forcément. La règle est norma­le­ment très expli­cite : l’in­ter­rup­tion doit se faire sur un chiffre pair. En fait, on se rend compte qu’ils font ce qu’ils veulent tout le temps, et les joueurs subissent. On a beau mani­fester notre mécon­ten­te­ment, dire qu’on n’est pas d’ac­cord, c’est toujours le super­vi­seur qui aura le dernier mot. C’est quand même un peu rageant pour Ben Shelton. Mais ça fait partie du jeu, il vaut mieux se soumettre que perdre trop d’énergie. Et il aura eu la nuit pour se calmer. Je ne doute pas qu’il va faire un bon jeu aujourd’hui et ça suffira. »