Consultante pour beIN Sports pendant Wimbledon, Alizé Cornet a expliqué pour­quoi, selon elle, de plus en plus de fans de tennis, autre­fois réti­cents, commencent à appré­cier Novak Djokovic.

« Cet amour du public est venu sur le tard. Si je peux déve­lopper ma théorie, comme quoi il est de plus en plus popu­laire auprès du public, je dirais que le public n’a pas forcé­ment envie de voir partir le dernier membre du Big 3, qui repré­sente toute une ère du tennis. Ça nous rappelle nos meilleurs souve­nirs tennis­tiques en tant que spec­ta­teurs. Novak est le dernier acteur de cette ère. Et c’est aussi pour ça qu’il arrive à rallier les gens à sa cause. On se rend compte de l’ex­cep­tion­nelle géné­ra­tion dont on a été témoin. Même quand on ne l’aime pas trop, on a envie qu’il aille cher­cher ce 25e Grand Chelem et qu’il marque l’his­toire une bonne fois pour toutes. »