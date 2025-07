Alizé Cornet, qui n’a malheu­reu­se­ment pas réussi à fran­chir le cap des quali­fi­ca­tions, a rejoint l’équipe des consul­tants de beIN Sports pour cette quin­zaine londonienne.

Fidèle à elle‐même, la Française régale les télé­spec­ta­teurs avec ses anec­dotes de vestiaire, comme ce fut le cas juste avant le lance­ment du match d’Aryna Sabalenka.

Durant sa carrière, Cornet a croisé à plusieurs reprises la numéro un mondiale, qu’elle a toujours trouvée très sympa­thique. Elle a notam­ment partagé une histoire marquante datant de l’US Open 2022.

« Elle m’a toujours parue très sympa­thique. Un jour, il y a trois ans, j’étais à l’US Open et j’avais des problèmes person­nels, je n’étais pas au mieux dans ma vie, et j’étais en train de pleurer, accoudée à une table dans un coin du restau­rant, isolée de tout le monde. Je pleu­rais silen­cieu­se­ment. Et Aryna, qui était sur le point de rentrer sur le court pour un match, s’est levée de sa chaise, a traversé toute la salle, est venue mettre une main sur mon épaule, et elle m’a demandé « Est‐ce que ça va ? » Rien que ça, ça prouve un petit peu le genre de personne qu’elle est, parce que dans le monde du tennis, c’est un peu chacun pour soi. Ça m’avait beau­coup touchée, et je me souviens lui avoir dit « grâce à toi ça va déjà un peu mieux, merci en tout cas », mais j’étais vrai­ment très étonnée de ce geste de sa part. » a déclaré la consultante.