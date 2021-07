Hier Matteo Berrettini était bien sur dans la player’s box pour encou­rager sa petite amie Alja qui avait bien du mal face à Barty.

Ce mercredi ce sera donc autour de sa petite amie de soutenir son « homme » qui va défier Auger Aliassime : « Eliminée ou pas, j’al­lais le faire. Là, je serai encore plus relax comme je ne suis plus dans la compé­ti­tion. C’est évide­ment à mon tour mon tour d’es­sayer de l’aider autant que possible », a déclaré Alja.

Ce sera d’au­tant plus épique que sa cousine est la petite amie de Félix, l’ad­ver­saire de Matteo qui est aussi son ami, en somme un vrai duel en « famille »