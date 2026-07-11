Invité par la BBC à commenter la demi‐finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Novak Djokovic, duel remporté haut la main par l’Italien, Andre Agassi s’est amusé aux jeux des compa­rai­sons entre les diffé­rentes générations.

Et selon lui, il n’y a qu’un seul joueur issue de la sienne qui aurait pu riva­liser avec Novak et Jannik.

« Ma géné­ra­tion ne compte pas. Il y a un seul joueur de ma géné­ra­tion qui, s’il jouait à son meilleur niveau, pour­rait riva­liser à ce niveau‐là contre Jannik Sinner et Novak Djokovic. Il y a un joueur, et un seul, et je dirais que c’est Marat Safin. Le grand Russe. Ce type pouvait servir depuis les arbres. Il savait utiliser ses deux côtés. Il savait ce qu’il faisait. Il se dépla­çait vrai­ment bien. Il faut toutes ces qualités pour riva­liser à ce niveau. Les marges sont minces. »