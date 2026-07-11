Invité par la BBC à commenter la demi‐finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Novak Djokovic, duel remporté haut la main par l’Italien, Andre Agassi s’est amusé aux jeux des comparaisons entre les différentes générations.
Et selon lui, il n’y a qu’un seul joueur issue de la sienne qui aurait pu rivaliser avec Novak et Jannik.
« Ma génération ne compte pas. Il y a un seul joueur de ma génération qui, s’il jouait à son meilleur niveau, pourrait rivaliser à ce niveau‐là contre Jannik Sinner et Novak Djokovic. Il y a un joueur, et un seul, et je dirais que c’est Marat Safin. Le grand Russe. Ce type pouvait servir depuis les arbres. Il savait utiliser ses deux côtés. Il savait ce qu’il faisait. Il se déplaçait vraiment bien. Il faut toutes ces qualités pour rivaliser à ce niveau. Les marges sont minces. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 10:20