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Andrea Petkovic : « Alexander Zverev renvoie l’image de quel­qu’un de distant et froid, ce qui ne va pas arranger sa popu­la­rité sur ses terres et à l’international »

Par
Baptiste Mulatier
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Libéré d’un énorme poids depuis son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est qualifié avec auto­rité pour la finale de Wimbledon, où il n’avait pour­tant jamais dépassé les huitièmes de finale avant cette année.

Avant la finale face à Jannik Sinner, ce dimanche, L’Equipe s’est inté­ressée à la manière dont l’Allemagne vivait le parcours de son champion.

L’ancienne 9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, s’est notam­ment exprimée sur l’image de son compa­triote, ternie par les accu­sa­tions de violences conju­gales formu­lées par deux de ses ex‐compagnes, mais aussi, selon elle, par une rela­tion compli­quée avec les médias.

« Zverev doit affronter presque quoti­dien­ne­ment les critiques, qu’elles soient justi­fiées ou non. Il n’aime pas les médias, il déteste cet exer­cice, il veut juste jouer au tennis. Il renvoie l’image de quel­qu’un de distant et de froid, ce qui ne va pas arranger sa popu­la­rité sur ses terres et à l’international. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 08:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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