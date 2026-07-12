Libéré d’un énorme poids depuis son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est qualifié avec autorité pour la finale de Wimbledon, où il n’avait pourtant jamais dépassé les huitièmes de finale avant cette année.
Avant la finale face à Jannik Sinner, ce dimanche, L’Equipe s’est intéressée à la manière dont l’Allemagne vivait le parcours de son champion.
L’ancienne 9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, s’est notamment exprimée sur l’image de son compatriote, ternie par les accusations de violences conjugales formulées par deux de ses ex‐compagnes, mais aussi, selon elle, par une relation compliquée avec les médias.
« Zverev doit affronter presque quotidiennement les critiques, qu’elles soient justifiées ou non. Il n’aime pas les médias, il déteste cet exercice, il veut juste jouer au tennis. Il renvoie l’image de quelqu’un de distant et de froid, ce qui ne va pas arranger sa popularité sur ses terres et à l’international. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 08:42