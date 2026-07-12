Libéré d’un énorme poids depuis son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est qualifié avec auto­rité pour la finale de Wimbledon, où il n’avait pour­tant jamais dépassé les huitièmes de finale avant cette année.

Avant la finale face à Jannik Sinner, ce dimanche, L’Equipe s’est inté­ressée à la manière dont l’Allemagne vivait le parcours de son champion.

L’ancienne 9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, s’est notam­ment exprimée sur l’image de son compa­triote, ternie par les accu­sa­tions de violences conju­gales formu­lées par deux de ses ex‐compagnes, mais aussi, selon elle, par une rela­tion compli­quée avec les médias.

« Zverev doit affronter presque quoti­dien­ne­ment les critiques, qu’elles soient justi­fiées ou non. Il n’aime pas les médias, il déteste cet exer­cice, il veut juste jouer au tennis. Il renvoie l’image de quel­qu’un de distant et de froid, ce qui ne va pas arranger sa popu­la­rité sur ses terres et à l’international. »