Avant son entrée en lice ce mardi contre Alizé Cornet à Wimbledon, Bianca Andreescu a accordé une longue inter­view à Metro. La gagnante de l’US Open 2019 (en finale contre Serena Williams), est extrê­me­ment confiante pour l’avenir du tennis féminin. Selon elle, une géné­ra­tion dorée a pris le pouvoir, et elle réserve des années plus que glorieuses…

« C’est une période vrai­ment exci­tante pour le tennis féminin. Il y a telle­ment de jeunes joueuses fortes : Naomi Osaka, Coco Gauff, Sofia Kenin, Iga Swiatek, Ash Barty, Aryna Sabalenka…La liste est longue. Je pense que les riva­lités que nous déve­lop­pe­rons seront super impor­tantes. Je pense que nous pouvons changer la donne. Nous pouvons changer le monde. Nous arri­vons en force. Surtout que nous sommes géniales, super jeunes et que nous nous en sortons très bien. Ce serait vrai­ment cool d’avoir une forte riva­lité, d’en déve­lopper une comme Nadal‐Federer ou Serena‐Maria. Je ne veux pas me comparer à eux mais cela peut être possible. Je pense que ça le sera », a estimé Bianca Andreescu, très optimiste.