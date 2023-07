Brillamment quali­fiée pour le troi­sième tour de Wimbledon après l’abandon de la Tchèque Barbora Krejcikova (6−3, 4–0), la jeune pépite russe, Mirra Andreeva, seule­ment âgée de 16 ans et issue des quali­fi­ca­tions, est égale­ment une grand fan d’Andy Murray.

On se souvient par exemple de sa décla­ra­tion lors du tournoi de Madrid sur l’ap­pa­rence physique de l’Écossais. Ce dernier, toujours aussi bon pour faire de l’auto‐dérision, lui avait d’ailleurs répondu en décla­rant qu’elle sera encore meilleure une fois qu’elle se sera fait fait réparer les yeux.

Interrogée sur son idole à l’issue de sa victoire, la Russe a avoué qu’elle n’osait même plus le croiser. « Quand je le croise, je fais en sorte de quitter les lieux le plus vite possible parce que je suis trop timide pour lui parler. Pour l’ins­tant, Dieu merci, il ne me parle pas. Peut‐être qu’il m’a déjà oublié, je ne sais pas. »