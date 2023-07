Ancien 39e joueur mondial et auteur d’un 3e tour à Wimbledon en 2016, Andrey Kuznetsov est devenu depuis quelques temps l’en­traî­neur de son compa­triote, Roman Safiullin, qualifié pour les quarts de finale où il sera opposé à Jannik Sinner ce mardi.

Véritable sensa­tion de cette édition du Grand Chelem londo­nien avec l’Américain Christopher Eubanks, Safiullin semble apprendre à la vitesse de l’éclair sur une surface qu’il ne maitri­sait pas vrai­ment avant d’ar­river à Londres.

« Avant Wimbledon, il se plai­gnait car il ne compre­nait pas comment jouer sur gazon. Il a disputé trois tour­nois, à Stuttgart, Halle et Majorque. Sur les deux derniers, il a gagné quelques matches (5 dont 4 en quali­fi­ca­tions). Je n’y étais pas, mais je me suis dit qu’il avait l’air OK. Mais quand on est arrivés ici, il m’a dit qu’il ne compre­nait rien à cette surface ! Alors j’ai essayé de lui expli­quer un peu. Je crois qu’il jouait avec trop de lift, comme sur terre battue. Et ici, la balle ne rebondit pas de la même façon, forcé­ment, donc il n’en tirait aucun avan­tage. Je lui ai conseillé de jouer plus à plat. Bon, il ne le fait pas vrai­ment (sourire). Mais la chose la plus impor­tante qu’il a comprise après l’in­ter­rup­tion de son premier match ici contre (Roberto) Bautista Agut, alors qu’il était mené deux sets à un, c’est qu’il ne pouvait pas aller loin sans une bonne volée. Aujourd’hui, sa volée est bien meilleure qu’au début du tournoi et même par rapport aux tour­nois précé­dents », a déclaré le coach russe à nos confrères de L’Équipe.