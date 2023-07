Andrey Rublev est défi­ni­ti­ve­ment un joueur à part sur le circuit professionnel.

Adoré par ses collègues grâce notam­ment à son authen­ti­cité et sa grande gentillesse, le 7e joueur mondial s’était égale­ment distingué par une prise de posi­tion ferme contre la guerre et ce dès le début du conflit entre son pays, la Russie, et l’Ukraine.

Ce mardi, après sa défaite face à Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon, il a évoqué en confé­rence de presse le soutien dont il a béné­ficié tout au long de la quin­zaine, un soutien qu’il estime ne pas mériter étant donné sa nationalité.

« J’ai ressenti un grand soutien tout au long de ces deux semaines. Aujourd’hui (mardi) aussi. Comme je le disais, c’est spécial d’être origi­naire du pays où je suis et d’avoir ce soutien. Je ne sais pas, j’ai parfois l’im­pres­sion de ne pas le mériter ou quelque chose comme ça. Pour l’avoir, je ne sais pas… Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour béné­fi­cier de ce soutien. J’en suis vrai­ment recon­nais­sant. Est‐ce que je me sens coupable d’être Russe ? Non. Je ne sais pas quoi dire. J’ai fait telle­ment de décla­ra­tions. Je pense que mon opinion est très claire, alors… Je ne dirais pas que je me sens coupable, c’est juste que la situa­tion est terrible et que vous ne souhaitez cela à personne. Vous voulez que ces choses terribles, puissent se terminer aussi vite que possible pour que tous les gens dans le monde aient une chance d’avoir une bonne vie. »