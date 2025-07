Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se sont partagé les sept derniers titres en Grand Chelem, Andrey Rublev affiche clai­re­ment son ambi­tion de bous­culer la hiérar­chie établie.

“NO QUIERO QUE SOLO ALCARAZ Y SINNER DOMINEN LOS GRAND SLAMS” 🗣️



Andrey Rublev afirmó que el gran nivel de los dos tenistas lo motiva a ser mejor para acabar con la hege­monía.



« Cela me motive vrai­ment de les voir jouer aussi bien, de les voir dominer le tennis. Je ne veux pas que seuls deux joueurs dominent ce sport, je veux voir diffé­rents cham­pions en Grand Chelem et c’est pour­quoi cela me motive davan­tage », a déclaré le 10e joueur mondial, qui n’a jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem.