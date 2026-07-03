Retraité des courts depuis quelques années, Andy Murray s’est depuis reconverti comme entraîneur.
Après une collaboration remarquée avec Novak Djokovic, l’Écossais accompagne désormais son compatriote Jack Draper, lui aussi régulièrement freiné par les blessures.
Interrogé par nos confrères de Tennis365, Murray est revenu sur un sujet qui fait beaucoup parler sur le circuit : la multiplication des blessures chez les joueurs
. Entre Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti ou encore Jack Draper, les pépins physiques semblent se succéder au plus haut niveau.
Pour autant, l’ancien numéro 1 mondial ne partage pas totalement ce constat. Selon lui, il n’y a pas forcément davantage de blessures qu’auparavant. En revanche, leur nature a évolué : elles concernent désormais davantage le haut du corps, une conséquence qu’il attribue à l’évolution du matériel et à la puissance grandissante du tennis moderne.
« Je ne pense pas que les statistiques indiquent qu’il y a plus de blessures aujourd’hui qu’il y a dix ans… Les joueurs utilisent des raquettes bien plus légères qu’auparavant et des cordages beaucoup plus rigides. Cela entraîne un transfert direct d’une plus grande partie de la force d’impact vers le bras » a déclaré Andy Murray auprès de Tennis365.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 09:21