Alors qu’il ne lui reste que quelques matchs avant la fin offi­cielle de sa carrière qui inter­viendra à l’issue des Jeux olym­piques de Paris, Andy Murray va laisser un vrai vide dans le coeur des fans de la petite balle jaune.

De passage en confé­rence de presse ce jeudi soir après sa défaite en double aux côtés de son frère, Jamie, et la céré­monie d’adieu qui lui a été consa­crée, le double vain­queur de Wimbledon a été inter­rogé sur la façon dont il voudrait qu’on se souvienne de lui. Et fidèle à lui‐même et à son humi­lité, Andy a expliqué qu’il préfé­rait laisser les autres répondre à sa place.

« Je ne pense pas que ce soit à moi de répondre à cette ques­tion et dire comment les autres devraient me consi­dérer. Il y a des choses dont je suis très fier dans ma carrière. Je n’ai pas tout réussi dans ma carrière. J’étais loin d’être parfaite. Mais j’ai fait du très bon travail au cours de ma carrière, quels que soient les hauts et les bas. Qu’il s’agisse de gagner des tour­nois, de subir des défaites diffi­ciles ou de subir une opéra­tion… Je suis toujours arrivé au travail avec le même dévoue­ment et la même passion que la veille. Quels que soient les hauts et les bas que le sport m’a fait connaître, je suis toujours venu au travail et je me suis donné à fond. Je suis toujours arrivé au travail et j’ai passé une bonne journée. J’ai donné le meilleur de moi‐même. C’est ce dont je suis fier. Je pense que c’est à d’autres personnes de décider quel sera mon héri­tage. C’est ce dont je suis le plus fier. »