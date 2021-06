L’Ecossais est de retour et le court central a vibré ce lundi, en somme, un retour en fanfare du tennis sur gazon avec un repré­sen­tant dont le parcours est juste hallu­ci­na­toire. Bousculé en fin de match, Andy a trouvé les ressources pour clore le duel face à Basilashvili. Interrogé sur le court après ce succès, il a tenu à faire une vraie mise au point concer­nant son avenir sur le circuit : « Je ne sais pas pour­quoi les gens n’ar­rêtent pas me demander « Est‐ce votre dernier Wimbledon ?’… Non, je vais conti­nuer à jouer, je veux jouer. J’aime ça, je peux encore jouer au plus haut niveau. Nikoloz est classé 20e et malgré le fait que je n’ai prati­que­ment pas joué au tennis depuis long­temps, je l’ai battu, c’est bon signe »