Les aficio­nados de tennis sentent bien que l’on arrive à la fin d’une des périodes les plus uniques de l’his­toire du tennis masculin, et les propos d’Andy Murray sur Sky News à propos de sa possible retraite en sont une preuve de plus.

Néanmoins, le double vain­queur de Wimbledon, qui sort d’une saison convain­cante sur gazon qui l’a vu gagner deux Challenger, lui donnant confiance pour le tournoi londo­nien, ne se voit pas raccro­cher les raquettes de sitôt.

L’Ecossais compte encore jouer sur le tour, notam­ment à Wimbledon, pour au moins quelques années. L’ancien numéro 1 mondial se voit capable de concourir au plus haut niveau pour quelque temps encore.

« Je veux conti­nuer à jouer un peu plus long­temps. Je sais que cela ne durera pas éter­nel­le­ment, mais j’ai une idée de la date à laquelle j’ai­me­rais terminer, et ce n’est pas Wimbledon cette année. Je ne sais pas exac­te­ment quel tournoi ce serait, ni où ce serait, mais j’ai une idée de la durée pendant laquelle j’ai­me­rais jouer. Je pense toujours que je me fais justice. Je peux encore jouer à un très haut niveau, je pense vrai­ment que je peux le faire pendant encore quelques années. » a‑t‐il déclaré.