Double lauréat du tournoi en 2013 et 2016, Andy Murray est apparu confiant et déter­miné lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi. L’Écossais, qui sera opposé ce mardi à son compa­triote Ryan Peniston pour son entrée en lice à Wimbledon, a tenu à rappeler qu’il était sans aucun doute le joueur le plus expé­ri­menté du tableau derrière l’in­tou­chable Novak Djokovic.

« Je veux aller sur le court avec l’envie de réaliser de belles perfor­mances. J’ai vrai­ment le senti­ment d’en être capable. J’ai de l’ex­pé­rience dans ce tournoi. Le seul joueur dans le tableau qui a plus d’ex­pé­rience que moi, c’est Djokovic. Je n’en suis pas certain, mais je pense être le seul joueur en acti­vité à avoir gagné contre lui ici. Je dois utiliser cette expé­rience à mon avan­tage. Je pense être encore l’un des meilleurs joueurs sur gazon au monde. Je me sens bien physi­que­ment et je me suis bien préparé, il n’y a donc pas de raison que je ne fasse pas un bon tournoi. »