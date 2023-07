Interrogé sur la « remon­tada » de Nole, Andy est juste très admi­ratif du chemin parcouru par le Serbe.

« C’est incroyable ce qu’il a accompli. Avoir dépassé Rafa et Roger dans la course aux titres du Grand Chelem, quel que soit le nom qu’on lui donne, oui, c’est incroyable. Je pense que si vous regardez 8 ou 10 ans en arrière, les chiffres, la distance qui le sépa­rait d’eux, ce qu’il a accompli dans les dernières étapes de sa carrière, c’est incroyable. Il ne semble pas non plus vouloir ralentir. Je pense que ce qu’il a fait à Roland‐Garros, oui, c’était phéno­ménal. Il a réalisé une brillante perfor­mance contre Alcaraz en demi‐finale. Ensuite, il a fait preuve d’un grand sens clinique, compte tenu de l’enjeu.Je pense que ce qu’il faut admirer chez lui, c’est qu’il a été très clair sur ce qu’il voulait accom­plir, en essayant d’ob­tenir le record du Grand Chelem. Lorsqu’il s’est mis en posi­tion de le faire, il l’a fait. Il n’a pas donné l’im­pres­sion d’être nerveux ou de trop réflé­chir, ni rien de tout cela. Oui, il l’a fait. Cela montre sa force de caractère »