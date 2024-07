Une immense page de l’his­toire de ce sport est douce­ment et diffi­ci­le­ment en train de se tourner avec la prochaine retraite d’Andy Murray.

Et même s’il n’a pas disputé le dernier match de sa carrière et même pas le dernier à Wimbledon (il est encore inscrit en double mixte avec Raducanu), l’Écossais, après sa défaite en double avec son frère, Jamie, a eu droit à une belle et émou­vante céré­monie d’adieu où quelques légendes étaient présentes comme John McEnroe, Martina Navratilova ou encore Novak Djokovic.

Invité à s’ex­primer sur le Centre Court concer­nant la déci­sion de mettre un terme à sa magni­fique carrière, le joueur de 37 ans a expliqué que s’il avait pu, il aurait joué jusqu’à l’éter­nité à ce sport qui lui a tant donné. Poignant.

« C’est diffi­cile. Je veux conti­nuer à jouer, mais je ne peux pas. Physiquement, c’est trop dur main­te­nant même si j’ai envie de jouer pour toujours. J’aime ce sport. Il m’a tant apporté. Au fil des ans, j’ai appris des tas de leçons qui me servi­ront pour le reste de ma vie. Je ne veux pas arrêter. C’est donc difficile. »