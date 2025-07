Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial est déjà revenu sur la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon. Et il avoue avoir été surpris.

« Je vous dirai quand je pense avoir raison. Je vous le dis quand j’ai tort. Je ne voyais pas les choses aussi clai­re­ment en faveur de Sinner sur cette surface. Je ne le voyais vrai­ment pas. Il a joué un match très tactique. Il a frappé long de ligne au bon moment, tout en domi­nant le milieu du court. Après ce qui s’est passé à Roland‐Garros, et puis avoir Carlos à 15–40 sur son service alors qu’il n’était plus qu’à deux jeux du titre de Wimbledon. Il a été aussi décisif que possible. On pouvait voir Darren Cahill se lever et s’as­seoir. Tout le monde savait. Ils n’ont pas oublié ce qui s’est passé à Roland‐Garros. Je suis un grand fan de ces deux joueurs. Je suis heureux de tous leurs succès. Je n’au­rais pas pu être plus impres­sionné par Jannik Sinner. »